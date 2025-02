Mersin'de sokak köpeklerinin yoğunluğu dikkat çekerken, bir kadına saldırma anları da güvenlik kamerasına yansıdı. O anlarda korkup kaçan kadın kapı bariyerine çarparak yere düştü.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de sokak köpeklerinin yoğunluğu dikkat çekiyor. Zaman zaman tartışma konusu olan sokak köpekleri kimi zaman insanlara saldırmaları kimi zaman da koyun ve keçi gibi hayvanları telef etmeleriyle gündeme geliyor. Dün de Merkez Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'nde sokak köpekleri bir kadını kovaladı. Korku ile kaçan kadın bir binanın otomatik giriş bariyerlerine çarparak yere düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, kent genelinde sokak köpeklerinin yoğunluğu ve bir arada gezmeleri de dikkat çekti.



"Artık her yerde köpekler var, köpeklerden geçilmiyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı dün 81 il valiliğine sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının 2028'e ertelenemeyeceğini belirterek, sokakta bırakılan her bir sahipsiz hayvan için belediyelere para cezası uygulanacağını bildirmişti. 2025 yılında bu ceza miktarının hayvan başına 71 bin 965 TL olduğu ifade edilirken, vatandaşlar da destek verdi.

Köpeklerin insanlara saldırdığı için toplanması gerektiğini belirten vatandaşlardan Abdurrahman Şener, "Ne gerekiyorsa yapılması lazım. Eninde sonunda köpek saldırılarında insanlar yaralanıyor, çocuklar ölüyor. Her yerde bu meseleyi görüyoruz. Şehir içinde sokaklar da artık her yerde köpekler var, köpeklerden geçilmiyor" dedi.

Bakanlığın sokak hayvanları ile ilgili kararıyla ilgili de konuşan Şener, "Bir köpeği tutup bir süre sonra bıraktığınız zaman o daha çok saldırganlaşıyor. Toplanan köpeklerin asla tekrar bırakılmaması lazım. Ben karşıyım. İnsanlar yaralanıyorsa, ölüyorsa gerçekten köpekler tekrar bırakılmasın" diye konuştu.