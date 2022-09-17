Artvin’in Arhavi ilçesinde bir vatandaşın kümesine giren başı boş köpekler 80 tavuğu parçalayarak telef etti.

Artvin’in Arhavi ilçesinde bir vatandaşın kümesine giren başı boş köpekler 80 tavuğu parçalayarak telef etti.

İlçede gezen tavuk yumurtası üreticiliği ve tavuk yetiştiriciliği yapan Nurettin Şimşek’in ait kümesine giren sokak köpekleri, 80 tavuğu parçaladı. Köpeklerin saldırısı sonucu bugüne kadar 200’e yakın tavuğunu kaybettiğini belirten Şimşek, yetkililerden çözüm için destek istiyor. Şimşek “Köpekler yüzünden 200’e yakın tavuğum gitti. Kümesin sağlam olması için 5 bin lira harcadım. Kümesi gayet sağlam yapmama rağmen köpekler parçalayıp giriyor. Yetkili makamları aradığımız halde yeterli ilgiyi görmüyoruz. Bu olaylara bir çare bulunsun, Yapabilecekleri bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Çektiğimiz zarar değil, manevi yönü bizi parçalıyor. Köpekler hayvan da tavuklar hayvan değil mi? Yaz boyu çocuklarımızı dışarıya çıkartamadık. Köpeklerin yanlarından geçerken bizim üzerimize geliyorlar. Herhangi birinin çocuğunu bu köpekler parçalasa bunun hesabını kim, kime verecek? Arhavi Belediyesinden rica ediyorum, lütfen bu olaylara çare bulunsun” dedi.