Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesinde kahvehaneye sığınan köpeği acımasızca döven şahıs adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesinde kahvehaneye sığınan köpeği acımasızca döven şahıs adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 26 Ocak Perşembe günü Gülbahar Mahallesinde bulunan bir kahvehanede saat 15.39 sıralarında meydana geldi. Kendisini kovaladığı için mahallede bulunan bir kahvehaneye sığınan sokak köpeğini gören A.Ç. isimli vatandaş elindeki poşetleri yere bırakmasının ardından diğer elinde bulunan sopayı köpeğe doğru fırlattı. Sopayı fırlatmasıyla korkan köpek masanın altına girdi. Masanın altında sıkışan sokak köpeğine defalarca sopayla vuran A.Ç’yi bir süre izleyen vatandaşlardan birinin müdahalesi sonrası durduruldu. Daha sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, olayı gerçekleştiren A.Ç. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gerekli adli işlemlerin yapılmasının ardından Rize Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs serbest bırakıldı.