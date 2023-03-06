Sokak köpeği, Oltu Ayvalı Barajı Gölü’nde ölen balığı yüzdürmek için dakikalarca çaba harcadı.

Sokak köpeği, Oltu Ayvalı Barajı Gölü’nde ölen balığı yüzdürmek için dakikalarca çaba harcadı.

Ölmüş balığı yüzdürmek için dakikalarca uğraşan sokak köpeği; yüzmesi için balığı defalarca ağzına alıp bıraktı, ardından kuyruğundan tutup yüzdürmeye çalıştı. Sokak köpeğinin bu anlamlı davranışı insanlara adeta ders verdi.

Sokak köpeğini izleyen Ömer Aydın, "Sokak köpeği balığa hayat vermeye çalıştı, çok uğraştı ama başaramadı, sonunda vazgeçti. Bu sokak köpeğinin hareketi insanlara ders olmalıdır, canlılara duyarlı olmaları lazım" dedi.