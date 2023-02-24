Eskişehir’de bir oyuncak mağazasının kapı önündeki pelüş ayıcıklarından birini alan köpek, mağaza sahibini peşinden koşturdu.

Eskişehir’de bir oyuncak mağazasının kapı önündeki pelüş ayıcıklarından birini alan köpek, mağaza sahibini peşinden koşturdu.

İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesinde bulunan bir oyuncak mağazasının önünden geçen sokak köpeği, mağaza kapısının önünde sergilenen pelüş ayıcıklardan birini alıp kaçtı. Durumu fark eden mağaza sahibinin peşinden geldiğini gören köpek hızlanarak bir ara sokağa girdi. Köpeğin arkasından koşarken bağırarak oyuncağı geri getirmesini isteyen mağaza sahibi, köpeğin pes ederek oyuncağı ağzından atıp kaçmasıyla metrelerce süren kovalamacayı kazandı. Çevreden geçen vatandaşlar bu anlara gülerek tepki verirken, mağaza sahibi de söylenerek işinin başına döndü.