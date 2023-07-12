Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde duyarlı vatandaşlar, her gün aynı yerde uyuklayan sokak köpeği için bölgeye yatak bıraktı.

Çemişgezek ilçe merkezi 3’üncü etap TOKİ konutları bölgesine gelip her gün aynı yerde uzanan köpeği gören duyarlı vatandaşlar, hayvanı rahat ettirmek için harekete geçti. Vatandaşlar, evde bulunan yatağı köpeğin uyuduğu yere serip, yanına da mama bıraktı.

Cep telefonuyla köpeği görüntüleyen Murat Şeker isimli vatandaş, "Ben gece yarısı evime giderken yol kenarında üzerinde bir sokak köpeğinin uyuduğu yatak gördüm. Yatağın yanında ise mama bulunuyordu. Bu durum beni duygulandırdı. İnsanımızın merhamet duygularının canlı olduğunu hissettim" dedi.