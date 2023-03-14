Çorum’da sahipsiz kediler, açılan 5 yıldızlı otel konforundaki barınak sayesinde sıcak bir yuvaya kavuştu.

Çorum’da, yapılan kedi evi, sokak kedilerine yuva oldu. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını desteklemek için her yıl binlerce sokak hayvanına kucak açan Çorum Belediyesi, sokak kedileri için kedi evi açtı. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki oluşturulan kedi evinde sahipsiz kediler, uzman personelin şefkat ve ilgisiyle yeniden yaşama tutunuyor. Sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanlara 7 gün 24 saat hizmet verecek kedi evinde kedilerin beslenme, barınma ve ısınma gibi ihtiyaçları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının eksiksiz şekilde karşılanması noktasında her şey en ince detayına kadar düşünüldü.

"Hayvanları sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturuyoruz"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın öncülüğünde sokak hayvanları için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Gültekin, kedi evinin 104 metrekare bir alandan oluştuğunu belirterek, “İç dizaynı da tamamlanan merkezde sahipsiz sokak hayvanları ve kedilere hizmet veremeye başladık. Burada güçten düşmüş, yaralı, bakıma muhtaç ve yavru kedileri müşahede evine alıyoruz. Evimizde hayvanların bakım ve beslenmesi devam ediyor. İsteyen vatandaşlarımız merkezi gezebiliyor. Sahiplenmek istedikleri hayvanları sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturuyoruz. Aşkla sokak hayvanlarına hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.