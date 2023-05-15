Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde evinin önünde 30’a yakın sokak kedisini besleyen 94 yaşındaki Ummuhan Aksulu hayatını kaybetti.

Hayvanseverliği ile bilinen ve ölen kocasından kalan emekli maaşıyla geçinen Ummuhan Aksulu, 40 yıl boyunca her gün evinin önüne gelen 30’a yakın sokak kedisini elinde bastonu ile beslemişti. 94 yaşındaki 5 çocuk annesi Aksulu’nun ölümü ilçe halkını derinden üzdü.

Aksulu’nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına gözyaşları içinde defnedildi.