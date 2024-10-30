Denizli’de yalnız yaşayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi sokak köpeklerinin tepki vermesi üzerine fark edilen kötü koku sonucunda ortaya çıktığı öğrenildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak köpeklerinin tepki vermesi üzerine bir binanın bodrum katından kötü kokuyu duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler yalnız yaşayan Muammer Özdemir’in (66) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Muammer Özdemir’in yaklaşık 1 hafta önce yaşamını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Muammer Özdemir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.