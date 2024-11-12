Toplum güvenliği ve hayvan hakları gibi iki durumu karşı karşıya getiren sokak hayvanları sorununun düzenleyici kuruluşlar, hayvan severler ve pet sektörünün sorumlu bir bakış açısıyla çözüm odaklı yaklaşmaları gerektiğini belirten Benpetto yetkilisi Gökhan Hocaoğlu geliştirdikleri uygulama ile tüm tarafları memnun edebilecek bir katkı getirmek istediklerini söyledi.

Sokak hayvanları, Türkiye’nin dört bir yanında hem kendileri hem de çevreleri için risk taşıyan zorlu koşullarda yaşıyor. Barınma, yiyecek ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan sokak hayvanları, özellikle yaralanma ya da hastalık durumlarında agresif tepkiler verebiliyor. Bu durum hem toplumun hem de hayvanların güvenliğini etkileyerek toplumsal bir soruna dönüşmüş durumda. Büyüyen pet sektörünün yaşanan olumsuz gelişmelerde etkisinin olduğunu belirten uzmanlar, sorunun çözümü için hem düzenleyici kuruluşlar hem, pet sektörü hem de hayvan severlerin işbirliği içinde meseleyi ele almaları gerektiğini belirtiyor. Toplum güvenliği ve hayvan hakları gibi iki durumu karşı karşıya getiren bu sorunun çözümü için bir taraftan yasal düzenlemeler yapılırken diğer taraftan hayvan severlerin de sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi konusunda etkin bir biçimde sürece katılmaları gerektiği vurgulanıyor.

Özellikle pet sektörünün konuya toplumsal bir bakış açısı geliştirmesi gerektiğini belirten Benpetto yetkilisi Gökhan Hocaoğlu, “Ben’in Sokak Dostu” uygulaması ile kullanıcılar, çevrelerindeki yardıma muhtaç sokak hayvanlarını tespit edip bildirerek sokak hayvanlarına hızlı destek sağlanmasını mümkün kılıyor. Bu bildirimler doğrultusunda, çevredeki gönüllüler ve veterinerler harekete geçerek hayvanların beslenme, barınma veya sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Sistem sayesinde hem hayvanların güvenli bir ortamda yaşamalarına olanak tanıyor hem de olası insan-hayvan problemlerini en aza indiriyor. Uygulamanın ’Duyurular’ bölümü, acil durumlarda barınma ve beslenme ihtiyaçlarına yönelik yardım çağrıları içeriyor" dedi.