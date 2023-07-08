Eskişehir’de sokak hayvanlarını beslemek için gelişigüzel bir şekilde yere atılan ekmekler kötü bir görüntüye sebep olurken, görenlere ‘pes’ dedirtti.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Sokak üzerinde bulunan bir parkta görülen manzara vatandaşları hayrete düşürdü. Sokak hayvanlarını beslemek için gelişigüzel bir şekilde yere bırakılan ekmekler kötü bir görüntüye sebep oldu. Kim ya da kimler tarafından bırakıldığı bilinmeyen ekmeklerin sokak hayvanları tarafından yenmemesi gözlerden kaçmazken, çevreyi kötü gösteren manzara karşısında sinirlenen vatandaşlar, “Bu şekilde hayvan beslenir mi? Hem çok kötü gözüküyor hem de yoldan geçen insanların günaha girmesine sebep oluyor. Ekmekler ziyan olmadan hayvanları beslemeyi istemek güzel bir şey ama bu şekilde yapılması hiç hoş değil. Nimete de yazık bu şekilde beslenmek zorunda kalan hayvanlara da” şeklinde konuştu.