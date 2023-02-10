Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremde zarar gören sahipsiz sokak hayvanlarına kol kanat geriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremde zarar gören sahipsiz sokak hayvanlarına kol kanat geriyor.

GBB Doğal Hayatı Koruma Daire Başkalığı’nca İslahiye ilçesi ile Kahramanmaraş’taki sahipsiz sokak hayvanları için büyükşehir bünyesinde üretilen mamalar ve hazır mamalar ulaştırıldı. Ekipler, ayrıca zarar gören hayvanların tüm tedavi ve bakımını da üstlenerek, Kahramanmaraş’ta 500 köpek, 100 kedi ile İslahiye’deki 400 köpeğe müdahale etti.

Öte yandan Kahramanmaraş’taki köpek bakım evinde acil bakıma muhtaç 25 köpek ve 10 kedi Büyükşehir Belediyesi barınağına getirilerek tedavilerine başlandı.