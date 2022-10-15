Bilecik İl Özel İdaresi tarafından sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapılıyor.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapılıyor.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından köylerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına kuru mama dağıtımı devam ediyor. İl Özel İdare tarafından verilen bilgiye göre, sahipsiz sokak hayvanlarının yaşamlarını idame ettirebilmelerini sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde il genelinde bugüne kadar toplam 1.5 ton mama dağıtımı gerçekleştirildiği söylendi.