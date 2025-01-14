Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı bakımını tesis etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’ye örnek olarak gösterilen Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi’nde görevli veterinerler yeni yasanın sorumlu tuttuğu İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan ekibe tedaviye muhtaç ve kısırlaştırılacak sokak hayvanlarının toplanması konusunda eğitim düzenledi.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yeniden düzenlenen sokak hayvanları kanunu kapsamında sorumluluk verilen İl Özel İdaresi ile iş birliğini sürdürüyor. Sokak hayvanlarının popülasyonunun kontrol altına alınması ve tedaviye ihtiyacı olanların bakıma alınması konularında yeni bir ekip oluşturan Düzce İl Özel İdaresi, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli hekimlerden teorik eğitim aldı. Sokak hayvanlarına yaklaşım ve toplanma süreçleri hakkında bilgilendirilen ekipler gelecek haftadan itibaren sahaya çıkarak Düzce Belediyesi merkez ve mücavir alan dışında kalan yerlerdeki sokak hayvanları için yasanın tarif ettiği şekilde toplanarak rehabilite edilmesini sağlayacak.

“Önce teorik sonra sahada eğitim”

İl özel İdare bünyesinde kurulan ekibe yönelik eğitimler hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Gönül Asuk, ikinci aşamada sahada pratik eğitimin devam edeceğini belirterek; “Öncelikle bu eğitimin amacı; sokak hayvanları ile ilgili yeni çıkan kanun kapsamında hasta, yaralı ve saldırgan köpeklerin toplanması konusunda sorumluluk merkez ve mücavir alanda Düzce Belediyesi’ne aitti. Yeni yasa ile birlikte İl Özel İdareleri de bu kanun kapsamına dahil edildi. Bu kapsamda İl Özel İdaresi bir ekip kurdu. Bu ekip dört kişiden oluşuyor. Biz de bu ekiple koordineli şekilde çalışacağız. Arkadaşlarımız bugün geldiler, veteriner hekim arkadaşlarımız onlara teknik eğitim verdi. Süreç daha sonra planladığımız şekilde arkadaşların sahada eğitimi ile devam edecek. Çalışmamız sayesinde bu sorunla alakalı her kurum sorumluluğunu yerine getirmiş olacak.”

“Yasa il özel idarelerine de sorumluluk verdi”

İlçe ve beldeler ile İl Özel İdare’nin sorumluluk alanında toplanan sokak hayvanlarının Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi’nde tedavilerinin yapılacağını aktaran Veteriner Hekim Betül açıklamasında şunları söyledi: “Kanunun güncellenmesi ile İl Özel İdarenin yerel yönetimler altında bir sorumluluğu tanımlandı. Belediyenin hizmet alanı dışındaki bölgelere İl Özel İdare’nin saha ekiplerinin müdahale etmesi konusunda eğitim verdik. Bugünkü teorik eğitimde sokak hayvanlarına yaklaşım, onlara nasıl müdahale edilir, nasıl yakalanır konularını anlattık. Yaralı ya da hasta hayvana nasıl yaklaşılır bunu anlattık. Bakımevine getirme şartlarını konuştuk. Cuma gününe kadar da bizim saha ekibimizle birlikte sahada olacak ve pratik eğitim alacaklar. Eğitimi tamamladıktan sonra İl Özel İdaresi saha ekibi de kendi sorumluluk alanında çalışmaya başlayacak. Toplanan köpeklerin kontrolü Hayvan Konukevi’mizde olacak. Çünkü mevzuatta yerel yönetimler tarafından toplanan köpeklerin bakımevine getirilmesi zorunluluğu var. Bu nedenle İlçe Belediyeleri ya da İl Özel İdare’nin topladığı acil yaralı ya da kısırlaştırılması gereken köpekleri Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi’ne getirmesi gerekiyor, kanun bunu emrediyor. Yani gelecek haftadan itibaren İl Özel İdare’nin kendi araç ve personelinden oluşan 4 kişilik ekip kendi sorumluluk alanından topladığı acil müdahale ya da kısırlaştırılması gereken sokak hayvanlarını bizim merkezimize getirmeye başlayacak.”

Tamamlanan teorik eğitimlerin ardından sahada da eğitimler verilecek.