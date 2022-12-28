Adıyaman Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak olan sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak olan sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından İndere mevkiinde tahsisi gerçekleştirilen 48 dönümlük alan üzerine yapılacak olan hayvan hastanesi alanında yer alan sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Düzenlenen temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan ve sokak hayvanlarına oldukça önem verdiklerini dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bu dünya sadece bizlere ait değil, bu dünya bütün canlılara ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bizim hayvanlara karşı destek olma noktasında elimizden geleni yapmamız lazım. Zaman zaman düşünüyorum ve doğaya zarar veren tek canlının insan olduğunu anlıyorum. Hiçbir canlı doğaya zarar vermiyor. Her bir canlı bir denge unsurudur. Sokak hayvanları şuanda Türkiye’de ciddi bir problem gibi gözüküyor, köyler boşalınca hayvanlarda şehre geldi. Yanılmıyorsam şehir merkezimizde yaklaşık bine yakın sokak hayvanımız var. Dolayısıyla bu canlılar bizlere emanet, bunları korumak lazım. Arkadaşlarımız 2022 yılı içerisinde sokak hayvanlarıyla ilgili 8 bine yakın ihbar aldı ve bu ihbarlarda tedavi edilmesi gerekilen 7 bin 500 sokak hayvanına sağlık anlamında müdahalelerde bulunuldu. Burada aynı anda 500 sokak hayvanına tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verilecek” dedi. Daha sonra konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise konuşmasında, “Gerçekten önemli bir yatırım. Dünya bir denge üzerine kuruludur, tüm canlıların bu dengeye ait bir şekilde haklarının ve hukuklarının korunması lazım. Ben buradan belediyemize bu önemli proje ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, "Şehrimizin önemli ihtiyaçlarından biri olan sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezinin temelini atıyoruz. Gerçekten sokak hayvanları tabirini artık Türkiye gündeminden yavaş yavaş çıkarmalıyız. Gelişmiş ileri toplumlarda olduğu gibi sahipli evcil hayvanlar olmalı sokakta bulunan sahipsiz hayvanları da devlet korumasında belediyelerin onlar için yapacağı barınma alanlarında korumalıyız. Onlarında yaşamlarını desteklemeliyiz. Dünyada biz insanların haricinde yaşayan canlılarda var. Onlarında yaşam haklarına sonuna kadar saygı göstermek durumundayız. Ben bu yatırımdan dolayı Adıyaman Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.