Adıyaman Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanları patibulansla belediyenin sokak hayvanları bakım ve tedavi merkezine getirilerek bakımları yapıldıktan sonra hayvan barınağına alınıyor.

Belediyenin Veteriner Müdürlüğü’nde sokak köpeklerinin yanı sıra kedilerinde tedavileri yapıldıktan sonra barınakta bakımları yapılıyor.

Adıyaman’da ilk defa hizmete açılan 7 dönümlük alandaki hayvan barınağında hayvanlara düzenli bakımlar yapıldığı gibi veterinerler eşliğinde yemekleri veriliyor.

Adıyaman’da sokak hayvanlarına yönelik yapmış oldukları çalışmaları değinen Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürü İsmet Tekdal, “Sokak hayvanlarını Veteriner İşleri Müdürlüğündeki kliniğimizde tedavilerini, kısırlaştırmalarını, aşılarını yapıyoruz. Herhangi bir hastalıkları varsa tedavilerini yapıyoruz, orada 3-4 gün beklettikten sonra yeni yaptığımız barınağa alıyoruz. Bu barınakta 150’ye yakın hayvan var. Bu hayvanların bütün kısırlaştırması ve aşıları bitmiş, o şekilde hayvan barınağına alıyoruz. Sonraki çalışmamızda barınağımıza 30 bölme yapacağız. Hayvanlar birbirlerine zarar vermesinler diye hayvanları yaşına, cinsine ve ırklına göre ayıracağız. Köpekler dışında kedilere de bakım yapıyoruz. Bakımlarımız bitince de barınaklara alarak mamalarını veriyoruz. Kent Lokantamızdan ve esnaf lokantalarından artan yemeklerle hayvanları besliyoruz. Daha önce Adıyaman’da barınak olmadığı için hayvanlar bayağı sıkıntı yaşamışlar. Burası 7 dönümlük bir alan, bu 7 dönümlük yerde barınak yaptık. Hayvanlar burada daha mutlu ve huzurlu, doğal olsun diye burada 13 tane toprak ev yaptık. En azından hayvanlar burada daha mutlu olurlar. Aslında şehir beton hayvanlara uygun değil, sokaklarda hayvanlar çöpten tarihi geçmiş, bozulmuş yemekler yiyorlar. Bu yemekler hayvanın ortalama yaşam ömrünü kısaltıyor. Bu hayvanların normalde 12-13 yaşını görmesi gerekirken sokakta sahipsiz kaldıkları için en fazla 2-3 yaşında ölüyorlar. Bu şekilde hayvanın yaşam ömrü de kısalıyor. Bu durum olumsuz bir durum, ama burada bizim himayemizde ve personelimizin desteğiyle, bütün bakımlarını biz yapacağız ve hayvanların yaşam haklarını ve sürelerini uzatmış olacağız” diye konuştu.