Tokat’tın Zile ilçesinde Zile Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçede bulunan boş alanlara ve beslenme noktalarına sokak hayvanları için su ve yiyecek bırakıldı.

Zile Belediyesi kavurucu sıcakların etkili olduğu İlçede sokak hayvanlarını unutmadı. Yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Zile Belediyesi zabıta görevlileri tarafından ilçede bulunan boş alanlara ve besleme noktasına yiyecek ve su bırakıldı. Bazı sokak hayvanlarıysa zabıta ekipleri tarafından beslendi. Boş alan ve beslenme noktalarına yapılan yiyecek ve su bırakma işlemi zabıta ekiplerince aralıkla devam ettirilecek.

"Sokak hayvanlarını ihtiyaçlarını giderme konusunda vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz"

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, ilçede bulunan beslenme noktalarına su ve mama bırakıldığını belirterek “İlçemiz içerisindeki farklı noktalarda özellikle kırsal kesimlerdeki besleme noktalarına yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz sokak hayvanlarının yem ve su bulmadaki sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Sokak hayvanlarını ihtiyaçlarını giderme konusunda vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Gönüllü vatandaşlarımızı da sokak hayvanlarımıza bir kap yem, bir kap su bırakmalarını öneriyoruz” dedi.