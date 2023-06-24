Çağfen Koleji Okul Aile Birliği ve öğrenciler, Mutlu Patiler ile birlikte sokak hayvanlarının beslenmesi için yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Çağfenli öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler, Mutlu Patiler uygulamasından reklam izleyerek kazandığı puanlarını uygulama içerisindeki Çağfen Koleji kumbarasına aktardı. Burada biriken puanlar ile 8 bin 800 lira değerinde 300 kilogram mama almayı hak eden Çağfen Koleji, Eskişehir çöplüğüne 600 köpeğin beslemesini yaparak sokak hayvanlarına umut oldu.

“Bu projenin başarısı toplumun birlikte hareket edebilmesinden geliyor”

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, bu projeyle can dostlarına yardım elini uzattıklarını belirterek, “Sokak hayvanları için yaptığımız bu projede önemli payı olan Mutlu Patiler ve Kurucusu Rabia Öztürk’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye genelindeki bu uygulama sayesinde hayvanseverler reklam izleyerek kazandıkları puanlar ile binlerce sokak hayvanının beslenmesine, aşı olmasına ve veterinere götürülmesine katkıda bulunabiliyor. Bu projenin başarısı bizlere bir kez daha toplumun birlikte hareket ederek büyük işler başarabileceğini gösterdi” dedi.