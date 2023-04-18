Yaşar Üniversitesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Caploonba Orpak Mobilya, sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesini hazırladı. Proje çerçevesinde can dostlar için üretilecek mobilyalardan elde dilecek gelirin tamamı HAYTAP’a bağışlanacak.

Yaşar Üniversitesi, HAYTAP ve Caploonba Orpak Mobilya, sokak hayvanları için bir araya geldi. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencileri, ‘INAR 3302 Mobilya Tasarımı’ dersi çerçevesinde, HAYTAP’ın mentörlüğünde hem sokak hayvanları hem barınaklar hem de sahipli hayvanlar için mobilyalar tasarlayacak. Öğrencilerin tasarımlarını ise Caploonba Orpak Mobilya üretecek. Firma, sahipli hayvanlar için üretilen mobilyaların satışından elde edilecek gelirin tamamını HAYTAP’a bağışlayacak. Sosyal sorumluluk projesinin imza töreni Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Törene, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arslan Örnek, HAYTAP İzmir İl Temsilcileri Av. Senem Demirel Acar ve Av. Bünyamin Bıçak, Caploonba Orpak Mobilya Tasarım Yöneticisi Furkan Orpak, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yenal Akgün, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Tuna Ultav, Dr. Öğretim Üyesi Eda Paykoç Özçelik, Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio ve Araştırma Görevlisi İrem Deniz Akçam ile Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Süleyman Necip Özbey ile öğrenciler katıldı.

Hayvanların yaşam kalitesi artacak

Sokak hayvanlarının yaşam hakkının çok önemli olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arslan Örnek, “Sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız. Aslında herkes kişisel olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor ama birlik olunursa daha geniş kitlelere ulaşılabilir. Toplumca sokak hayvanlarından hepimiz sorumluyuz. Bu nedenle yaptığımız bu protokolü çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin tasarımları üretildikten sonra, kamusal alanlarda yerel yöneticilerin gösterdiği yerlere yerleştirilecek. Ayrıca HAYTAP’ın sorumluluğundaki barınaklar için de tasarımlar yapılacak” dedi.

"Doğalarını bozduk"

HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Av. Senem Demirel Acar, “Hayvanların, doğasını bozduk. Yaşadıkları yerlerden kovduk. Şimdi ise ‘Şehirlerde sokak hayvanlarını istemiyoruz’ diyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla, örnek olmalıyız. Öğrencilerin çok güzel tasarımları var. Çok detaylı düşünüyorlar. Öğrencilerimizle Foça’da barınağı gezdik, öğrencilerimizin tasarımları ile hayvanların yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Caploonba Orpak Mobilya Tasarım Yöneticisi Furkan Orpak ise “Böyle bir sosyal sorumluluk projesinin içinde bulunmak bizleri mutlu ediyor. Sokak hayvanlarına ve barınaklardaki hayvanların hayatına dokunmak, onları biraz olsun rahat ettirmek istiyoruz” sözlerine yer verdi.