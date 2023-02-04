Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hayvanlar için ısıtıcı kuruldu.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hayvanlar için ısıtıcı kuruldu.

Başta sokak hayvanları kedi ve köpekler için sağlanan güzel imkanların yanı sıra tilki, sansar, kuş türleri gibi onlarca yaban hayvanının da tedavi edilerek, doğal yaşam ortamına salındığı tedavi ve rehabilitasyon merkezinde yürekleri ısıtan bir uygulama gerçekleşti. Yeni doğan kedi ve köpekler başta olmak üzere barınaktaki tüm hayvanlar için ısıtma sistemi kuruldu.

“Güzel bir uygulamayı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz”

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gerçekleştirilen uygulama ile örnek bir çalışmayı ortaya koyduklarını belirterek, “Can dostlarımızı, yaz mevsiminin olumsuzluklarına karşı koruduğumuz gibi kışın da onların üşümemesi için çok güzel bir uygulama başlattık. Bölgemizde örnek bir tesis olan Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde şu ana kadar binlerce can dostumuzu misafir etmenin dışında yüzlercesini de tedavi etme imkânı bulduk. Bir diğer güzel uygulamamız da onların üşümemesi için yaptığımız ısıtıcı sistemidir. Gerek kedi bölümünde gerek köpek bölümündeki tüm barınaklarımızda ısıtıcı sistemimiz mevcut olup, can dostlarımızı kışın soğuklarından bir nebze de olsa korumaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.