Erzincan’da yağan karla birlikte sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Soğuk kış günlerinin etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bu günlerde, sokak hayvanları unutulmadı. Sokak hayvanlarının zorlu hava şartlarında aç kalmaması için belediye ekiplerince besleme çalışması yapıldı.

Ekipler belirli noktalarda mama ve su bırakma çalışmaları gerçekleştirerek sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdi.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, ““Erzincan’ımızda sessiz dostlarımız için düzenli olarak besleme çalışması yapıyoruz. Sokak hayvanlarının bulunduğu bütün bölgelere ayrıca şehrimizin muhtelif noktalarında bulunan kulübelere sessiz dostlarımız için mama ve su bırakarak aç kalmamalarını sağlıyoruz” dedi.