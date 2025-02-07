Bilecik Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşamaları amacıyla gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı’nda çalışmalar devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından imalatı yapılan malzemelerle çalışmaların devam ettiği doğal yaşam alanı tamamlandığında can dostların hizmetine sunulacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından temeli atılan doğal yaşam alanında kaba inşaat çalışmalarında sona yaklaşılırken, kulübe ve benzeri ekipmanların üretimi de atölye birimlerinde yapılıyor.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın yakın takibi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilecek doğal yaşam alanında yüzlerce kedi ve köpek daha sağlıklı ortamlarda yaşama imkanı bulacak.