Kastamonu’nun Cide ilçesinde sokağı kayak pistine çeviren çocuklar, poşet, tepsi ve kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocuklar için ise eğlenceye dönüştü. Kasaba Mahallesi Kalyoncu Sokak’a akın eden çocuklar, tepsi, kızak ve poşetleri kullanarak saatlerce eğlendi. Gece saatlerine kadar onlarca metre uzunluktaki sokakta kayan çocukların eğlencesine yetişkinler de eşlik etti. Çocuklarla birlikte eğlenen yetişkinler, o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Çocuklar ilk kez bu kadar çok kar yağdığını belirterek tadını çıkartmak istediklerini söyledi.