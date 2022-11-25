Bursa’da sahibi tarafından gözlerinde akıntı var diye sokağa terk edilen cins kedi, estetik operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Bursa’da sahibi tarafından gözlerinde akıntı var diye sokağa terk edilen cins kedi, estetik operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Bursa’da gözlerinde akıntı ve görme bozukluğu olması sebebiyle sahibi tarafından sokağa terk edilen kediye, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sahip çıktı. Cins ırk olan kedi, geçirdiği başarılı estetik operasyonu sonucu sağlığına kavuştu. Gözlerindeki akıntının kesildiğini, göze batan kirpiklerinin de estetik operasyonuyla giderildiğini belirten Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde Veteriner Hekim Ayşe Yazıcı, bir hevesle alıp sonra sokağa bırakan vatandaşlara sitem etti.

Daha ismini bile belirlemedikleri kedinin gereken tüm bakımlarının yapıldığını ifade eden Veteriner Hekim Ayşe Yazıcı, “Sokakta bulunarak hayvansever kişiler tarafından kedi bizlere getirildi. Irk olan kedimizi, tıraş ettik. Biraz ağzı yüzü kendine geldi. Gözünde çok çapaklanma ve akıntı olduğu için sahibi tarafından sokağa terk edilmiş. Ameliyatını gerçekleştirdik. Dünyayı daha güzel gördüğüne eminim. Estetik ameliyatta, kirpiklerdeki içe dönüklüğü giderdik. Artık gözünde oluşacak bir sıkıntı yok. Erkekler de estetik olabiliyormuş. Kedi olması bir şeyi değiştirmiyor” dedi.

Cins ırk hayvanların da sokağa bırakılmasını sık sık yaşadıklarını belirten Yazıcı, “Bakımını sağlayamayan kişiler ne olur evlerine hayvan almasın. Sonra bu hayvanlar sokaklarda ziyan oluyor. Bu hayvanlar sokaklarda yaşayamaz. Ev hayatına uyumlu olan bir hayvanı sokağa bıraktığınızda bu gibi sorunlar yaşanır” diye konuştu.