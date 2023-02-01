Hatay’da sokaktan topladıkları atıkları elden geçirerek sanata dönüştüren Selma Dokur, hem geri dönüşüme katkı sağlıyor, hem de bir birinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Hatay’da sokaktan topladıkları atıkları elden geçirerek sanata dönüştüren Selma Dokur, hem geri dönüşüme katkı sağlıyor, hem de bir birinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Defne ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Selma Dokur, 10 yıldır çevreye atılmış şişe, gazete kağıtları, naylon ve ambalaj gibi eşyaları toplayarak elden geçirip sanata çeviriyor. Sanata çevirdiği ürünleri satan Okur, hem geri dönüşüme katkı sağladığı gibi hem de aile bütçesine destek oluyor.

Yaptığı çalışma ile ilgili bilgi veren 55 yaşındaki Selma Dokur," Atılmış gazoz şişeleri, soda şişelerini değerlendiriyorum. Eski tepsileri boyuyorum. Atılmış kapları süslüyorum, atılmış gazetelerden ambalaj kağıdından atılacağına ben de değerlendiriyorum. Ben de toparlayıp getiriyorum. Sanat haline dönüştürüyorum ortaya da güzel şeyler çıkıyor" dedi.

Atık olarak bakılan bir çok malzemenin dönüştürüleceğine değinen Dokur," Hiçbir şeyin atılmasından da yana değilim çünkü çevremize çok büyük bir zarar veriyor alıp değerlendiriyorum. Sokakta atılan atıkları alıp getiriyorum, güzel bir şekilde yıkıyorum, temizliyorum sonra sanat eseri ortaya çıkıyor. Hem de güzel şeyler yapmış oluyorum. Hani sıfır atık dediğimiz budur. Hem çevremize de zarar vermez. Bunların yanında hasır ve ahşapta yapıyorum. Bunları yaparken çok mutlu oluyorum ve sanatı seviyorum" ifadelerini kullandı.