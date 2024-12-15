Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda 5 bin 11 şahıs ve 2 bin 195 araç sorgulanırken 6 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelimizce toplam 46 ekip ve 115 personelle çalışma yapıldı. Yapılan 36 şok uygulamada; 5 bin 11 şahıs ve 2 bin 195 oto sorgusu yapıldı, 276 Park/Bahçe ve 47 ticari taksi kontrol edildi. Kontrollerde; 6 aranan şahıs yakalandı, 11 şahıs hakkında toplam 39,45 gram uyuşturucu madde kullandırmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 2 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 14 adet fişek, 2 adet yakalama/hacizli oto, 1 adet çalıntı oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.