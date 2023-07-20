Çorum’da yılbaşından bugüne kadar yapılan şok uygulamalarda 224 ateşli silah ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve asayişin sağlanması için yapılan çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede 1 Ocak-15 Temmuz tarihleri arasında 987 şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda 55 bin 981 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 144 şahıs yakalandı. Ayrıca 105 adedi şok uygulamalarda olmak üzere 224 adet silah, 49 adedi yine şok uygulamalarda olmak üzere 106 adet kesici-delici alet, 298 adet fişek, 246 adet sentetik ecza maddesi ve 269,56 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri 12 bin 703 aracı da kontrol etti.