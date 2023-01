ŞOK Marketler, öz markalı ürünlerinden Deren Çay ile The ONE Awards’da “Yılın İtibarlısı” ödülünün sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde ŞOK Marketler’in öz markalı ürünü Deren Çay, çay kategorisinde halkın verdiği oylarla “Yılın İtibarlısı” seçildi. Pazarlama ve iletişim sektörünün prestijli ödüllerinden The One Awards’da bu sene de farklı illerden katılımcılarla yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ödüllendirildi. Deren Çay da halk jürisinin oyuyla kendi kategorisinde “en itibarlı marka” seçildi.

“Halkın gönlünde ve aklında olmak gurur verici”

Halk değerlendirmesiyle bu ödüle layık görülmekten dolayı mutluluğunu dile getiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel sözlerine söyle devam etti: “ ŞOK Marketler olarak gıda perakendesi alanında tüketicilerimize özellikle öz markalı ürünlerimizle kalite ve uygun fiyatı bir arada sunuyoruz. En çok tercih edilen ürünlerimiz arasında yer alan Deren Çay markamızın itibarının böyle değerli bir ödülle taçlandırılması bizleri son derece mutlu etti. Bizi bu ödüle layık gören halkımıza, müşterilerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”