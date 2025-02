ŞOK Marketler, The One Awards’da "Discount Zincir Market" kategorisinde ikinci yıl üst üste "Yılın İtibarlısı" seçilerek birincilik ödülüne layık görüldü.

ŞOK Marketler, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde "Discount Zincir Market" kategorisinde ikinci kez üst üste "Yılın İtibarlısı" seçilerek birincilik ödülünün sahibi oldu. Yıl içinde itibarını en çok artıran markalar, pazarlama ve iletişim sektörünün prestijli ödülü The One Awards için Akademetre’nin yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası halk oyuyla belirleniyor. 2024 yılında çalışmaya katılan halk jürisinin yaptığı değerlendirmeye göre ŞOK Marketler en itibarlı "Discount Zincir Market" seçildi.

"İkinci kez üst üste yılın itibarlısı seçilmek gurur verici"

Halk değerlendirmesiyle bu ödülü almış olmaktan duyduğu gururu dile getiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’nin lider gıda perakende zincirlerinden biri olarak kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle müşterilerimizi memnun etmek ve bütçelerine destek olmak için çalışıyoruz. Mağazalarımızda her gün milyonlarca müşterimizi en iyi şekilde ağırlıyor, müşterilerimizle güvene dayalı bir ilişki kuruyoruz. Çalışmalarımızın üst üste ikinci yıl böyle değerli bir ödülle taçlandırılmasından ve müşterilerimizle kurduğumuz güçlü bağın bir kez daha tescil edilmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Başarımızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ederim."