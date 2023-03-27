Marketing Türkiye için Sia Insight’ın metropolde yaşayan tüketiciler arasında gerçekleştirdiği Seçim ve Tüketim Alışkanlıkları Araştırması’nda ŞOK Marketler, “Tüketicinin İhtiyacını En İyi Karşılayan Marka” seçildi. Yaşanan büyük deprem felaketinin hemen ardından gerçekleştirilen araştırma, hem küresel krizlerin de etkisiyle zorlaşan ekonomik koşullar hem de yaşanan afet sonrası tüketici alışkanlıkları ve beklentilerinin ne yönde şekillendiğini göstermeyi hedefliyor.

Araştırmaya göre tüketicilerin markalardan en fazla beklentisinin olduğu konuların başında müşteriye uygun fiyatlı ve indirimli ürün sunulması gelirken, bu konuyu fiyatların sabitlenmesi ve krizin fırsata çevrilmemesi takip ediyor. ŞOK Marketler araştırma sonuçlarına göre söz konusu tüketici beklentilerini karşılayan markaların başında yer aldı.

“Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle halkın gönlünde yer edindik”

Her daim uygun fiyat politikaları, kaliteli ve güvenilir ürün gamıyla halkın gönlünde yer edindiklerini ifade eden ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi:

“Yılın her günü kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyor, hanelerin ve ülkemizin ekonomisine katkı veriyoruz. Ocak ayında yaptığımız ‘1000 üründe fiyat sabitleme’ kampanyamıza da müşterilerimizin teveccühü yüksek oldu. Müşterilerimizin ihtiyacını en doğru şekilde tespit edip karşılamak için çalışıyoruz. Ülke olarak çok büyük bir felaketin üzüntüsünü yaşadığımız bugünlerde elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Böylesine hassas bir dönemde çalışmalarımızın karşılığını halkın seçimiyle de görmemiz, tüketici ihtiyacını en iyi karşılayan marka seçilmemiz bizim için çok kıymetli ve gurur verici. Bizi bu payeye layık gören halkımıza, müşterilerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”.