Bilecik’in Söğüt ilçesinde deprem bölgesine gönderilen 3 tır bölgeye ulaşırken, başta bölgede bulunan Bilecikliler yardımları dağıtıldı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde deprem bölgesine gönderilen 3 tır bölgeye ulaşırken, başta bölgede bulunan Bilecikliler yardımları dağıtıldı.

Söğüt kaymakamlığı ve belediyesi tarafından afet bölgesi olan Hatay’a gönderilen yardım tırı yerine ulaştı, yardım tırından faydalanmak isteyen depremzedeler adeta izdiham oluşturdu. Yardımlar Hatay’da bulunan Bilecikli gönüllülerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 1 tır dolusu kışlık kıyafet, bebek bezi, ısıtıcı gibi insani yardım malzemesinin yaklaşık yarım saat içerisinde dağıtıldığı görüldü.

Bölgede bulunan Bilecikli gazeteci Cafer Elmas, Söğüttün gelen yardım tırlarını arkadaşlarıyla birlikte dağıttıklarını söyleyerek, deprem felaketinin en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Hatay’da yaşananlara tanık olduklarını, bölgede ihtiyaç duyan insanlar için de desteklerde bulundu. Elmas, "Murat Özçelik ile birlikte Hatay merkeze iş makinesi götürdük. Burada bu ekipmanlar enkaz çalışmalarında beton yığınları altından canlar kurtardı. Felaketin ardından göçük altında kalan binlerce kişi için zamana karşı bir yarış başladı. Deprem bölgelerinde enkaz altından sağ kurtarılabilecek her can için saniyeler dahi büyük bir önem taşıyor. Yıkımın en fazla olduğu alanlara giden Bilecik Belediyesi çok sayıda arama kurtarma ekibi canlarını ortaya koyarak bir mücadeleye girişti. Gün birlik olma günü" dedi.