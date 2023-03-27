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Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında acemi askerlere gerçekleştirilen 21’inci dönem TTZA Vuran Sürücü Eğitimi Kursu 39 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirildi. Teorik bilginin yanı sıra hazırlanan zorlu parkurlarda engelden kaçma, yol güvenliği, doğru viraj tekniği, devrilme-savrulma, engel geçişleri, panik fren ve park manevra eğitiminden geçen personele, araçla hareket halindeyken hedefe ateş etme eğitimleri verildi.

Başkan Suer iftarını ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlarla yaptı

Başkan Suer iftarını ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlarla yaptı

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki ulaştırma eğitim merkezinde ileri teknikler kullanılarak gelişmiş parkurlarda eğitim verilen askerler, alanında uzman görevliler tarafından karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluklara karşı bilgilendirildi.

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