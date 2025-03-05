Söğüt İlçe Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Karasu hattında meydana gelen arıza nedeniyle vatandaşları su kesintisi konusunda uyardı.

Başkan Durgut, su kesintisi sırasında yerel kaynaklardan su verileceğini ve bu suyun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri almaları önemle rica etti.

Başkan Durgut, "Karasu hattında meydana gelen arıza nedeniyle sular geçici bir müddet yerel kaynaklarımızdan verilecektir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri almaları ve içme suyu olarak kullanmamaları önemle rica olunur" dedi.