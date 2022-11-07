Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Yakacık ve Akçasu köyünü denetimde bulundu.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Yakacık ve Akçasu köyünü denetimde bulundu.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Özel İdare Müdürü Yüksel Şafak ile birlikte Söğüt’e bağlı Yakacık ve Akçasu köyünü denetimde bulundu. Kaymakam Tuncer, Yakacık ve Akçasu köyünde Köylere Hizmet Birliği tarafından yapımı devam eden asfaltlama çalışmalarında incelemede bulunarak köy muhtarlarından bilgi aldı. Köy halkı ile de görüşen Kaymakam Tuncer, talep ve isteklerini dinledi.