Eskişehir Anadolu Bacıları; Söğüt’te 741. ‘Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ Söğüt programında ‘Kahraman Türk Kadınları’ temalı tiyatro gösterisini sundu.

Eskişehir Anadolu Bacıları; Söğüt’te 741. ‘Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ Söğüt programında ‘Kahraman Türk Kadınları’ temalı tiyatro gösterisini sundu.

Eskişehir Anadolu Bacıları yönetmeni Hafize Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’741. ‘Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ programında; Bilecik Söğüt te Eskişehir Anadolu Bacıları olarak ‘Kahraman Türk Kadınları’ temalı gösterimizi sahneledik. Bilge Hatun, Tomris Hatun, Selcen Hatun, Altuncan Hatun, Hayme Ana, Kara Fatma, Nene Hatun, Gördesli Makbule, Şerife Bacı, Zübeyde Hanım ve Şenay Aybüke Yalçın’ın ‘Kahraman Türk Kadınları’ adlı, ilham veren ve kadının gücünü gösteren destansı öykülerini, sahnede 15 kişilik Eskişehir Anadolu Bacıları tiyatro grubu olarak Söğüt’te sahneledik. Zaman zaman sahnede duygusal anlar yaşandı. Tarihin sadece kitaplardan öğrenilmeyeceğini görsel etkinliklerde çok önemlidir. Bu topraklara terini kanını ve canını hiç çekinmeden katmış bütün kahramanlarımızı minnetle yâd ediyoruz’’ dedi.