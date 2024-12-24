Bilecik’te Söğüt Belediyesi Türk Müziği’ topluluğu tarafından konser verildi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhuriyetin 101’nci yıla özel konserde Söğüt Belediyesi Türk Müziği Topluluğu mest etti. Cumhuriyet konserine Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katılım gösterdi. Dolu dolu geçen konser, çocuklardan ve ailelerden büyük beğeni topladı.

Konser sonrası kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Durgut, “Bizim Cumhuriyetimiz; sanatta, kültürde, eğitimde devrim demektir. Geleceğimiz olan gençlerimize Cumhuriyet’imizi emanet etmemiz demek; ilimi, irfanı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmeyi gösterir” dedi.