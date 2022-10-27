24-29 Ekim Cumhuriyet Haftası ve bayramı etkinliklerinde Söğüt Kaymakamlığı, Söğüt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilkokul öğrencilerine yönelik “Cumhuriyet” konulu müzikal tiyatro etkinliği düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte sergilenen oyunlar çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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