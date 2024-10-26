Bilecik’in Söğüt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Cumhuriyet Koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

Söğüt Kaymakamlığı öncülüğünde Söğüt Belediyesi ile Gençlik ve Spor Söğüt İlçe Müdürlüğü işbirliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 2. Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi. Koşuya Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Talha Övet ve sporcular katıldı. Ertuğrul Gazi Türbesi önünden Hükümet Konağı önüne kadar olan 1,5 kilometrelik mesafede yıldız, genç, büyük ve master kategorilerinde yarışmalar gerçekleştirildi.

Yarışma sonucu dereceye giren sporculara para ödülü ve madalyalarını Kaymakam Tuncer ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’un elinden aldı.