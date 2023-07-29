Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü Atatürk Caddesi ve Orhangazi Caddesi’nde sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde bölgeye toplam bin 200 metre kanalizasyon şebeke imalatı kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 4 bin 823 kilometrekare alanda yürüttüğü altyapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Son olarak Söğütlü ilçesinde başlatılan yeni proje çerçevesinde Atatürk Caddesi’ne 500 metre, Orhangazi Caddesi’ne ise 700 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke imalatı yapıldı.