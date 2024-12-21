Bilecik’te 28 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan ’AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi’ öncesi Söğüt ve İnhisar delegelerinden mevcut Başkan Serkan Yıldırım’a tam destek geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 28 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi öncesi Söğüt ve İnhisar delegeleriyle bir araya geldi. Söğütte bir kafeteryada gerçekleşen görüşmede, Söğüt ve İnhisar’daki delegelerden mevcut Başkan Serkan Yıldırım’a tam destek geldi. Yaklaşan il kongremiz öncesi Söğüt ve İnhisar İlçe Başkanlarımız ile ilçelerdeki delegelerimizle bir araya geldik. 28 Aralık günü Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla 8. Olağan İl Kongremiz birlik ve beraberlik içinde gerçekleştireceğiz. Teşkilatımızın tüm kademeleriyle birlikte; Bilecik’imiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz, biz büyük bir aileyiz" dedi.

Öte yandan toplantıda İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan’da yer aldı.