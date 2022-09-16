Bu yıl 741’incisi kutlanan Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri sonrası değerlendirme toplantısı yapıldı

Bu yıl 741’incisi kutlanan Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri sonrası değerlendirme toplantısı yapıldı

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer başkanlığında, kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı Albay İsmail Karaca ile 741. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinde görev almış personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Kaymakam Tuncer, değerlendirme toplantısında, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerine katkı sağlayanlara teşekkür etmek ve yapılan etkinliklerle ilgili değerlendirme yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Kaymakam Tuncer, şenliklerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim ederek başarılarının devamını diledi.