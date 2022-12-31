‘Uluslararası Robotik Kodlama Yarışması’nda geçen dönem Türkiye birinciliği elde eden öğrenciler yeni sezonda tekrardan birinciliği hedefleyerek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

‘Uluslararası Robotik Kodlama Yarışması’nda geçen dönem Türkiye birinciliği elde eden öğrenciler yeni sezonda tekrardan birinciliği hedefleyerek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

118 ülkede düzenlenen dünya çapında 679 bin katılımcısı bulunan ‘Uluslararası Robotik Kodlama Yarışması’nda bu yıl Bilecik’i Söğüt Ertuğrulgazi Ortaokulu temsil etmişti. Türkiye’den yarışmaya katılan katılımcıların birçoğunun özel okul ve kolejde yetiştiği yarışmada Söğüt Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencileri rakiplerini geride bırakarak 4 kategori arasından, ’Özdeğerler’ kategorisinde Türkiye birincisi oldular.

2022/2023 sezonunda yapılacak olan ‘Uluslararası Robotik Kodlama Yarışması’nda Bilecik’i Söğüt Ertuğrulgazi Ortaokulu temsil edecek. Aynı başarıyı yakalamak isteyen öğrenciler var güçleri ile hazırlanıyorlar.