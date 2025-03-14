Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan ve kredi kartı ile su yüklemesi yapan kioskun teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak hizmet veremeyeceğini duyurdu.

Durgut, konu ile ilgili olarak parça temini sağlanana kadar vatandaşlar, belediye binasında bulunan nakit ile çalışan kiosktan su yüklemelerini yapabilecekler. Başkan Durgut, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına belediye binamızdaki kiosku kullanmalarını rica ediyoruz. Teknik arızanın giderilmesi için çalışmalarımız sürmektedir," şeklinde açıklamada bulundu.