Söğüt Belediyesi ile ANDA Eğitim Araştırma ve Arama Kurtarma Derneği Bilecik İl Temsilciliği arasında protokol imzalandı.

Söğüt Belediyesi adına Başkan Ferhat Durgut ile ANDA Eğitim Araştırma ve Arama Kurtarma Derneği Bilecik İl Temsilcisi Can Akdemir arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imzaları atıldıktan sonra ikili yapılacak işbirlikleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Durgut, ANDA Eğitim Araştırma Ve Arama Kurtarma Derneği Bilecik İl Temsilcisi Akdemir’e görevlerinde başarılar diledi.