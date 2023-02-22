Soğukta üşüyen kedi, Eskişehir’deki sanat merkezine sığındı ve ısınmaya çalıştı. Oturma koltuğunun üstüne çıkan kedi, mışıl mışıl uyudu.

Soğukta üşüyen kedi, Eskişehir’deki sanat merkezine sığındı ve ısınmaya çalıştı. Oturma koltuğunun üstüne çıkan kedi, mışıl mışıl uyudu.

Eskişehir’de dondurucu soğuklar, insanların olduğu kadar sokak hayvanlarını da etkiliyor. Soğuk havada üşüyen ve sokakta yaşayan kedi; ısınmak amacıyla bir sanat merkezine sığınarak ısınmaya çalıştı. Gizlendiği yerde ısınmaya çalışan kedi, sevgiyle etrafına baktı. Sanat Merkezi’nde etkinliklere katılan izleyiciler, mışıl mışıl uyuyan kediye elle dokunarak sevdiler. Bir süre ısınan ve mışıl mışıl uyuyan ve kendini sevdiren kedi, bir süre sonra yavaş yavaş ve etrafına sevgi ile bakınarak dışarıya çıktı.