Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki bir okulda çocuklarla birlikte sınıfa giren kedi, öğrencilerin maskotu oldu.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bağlı Mollakara İlkokulunda çocuklarla birlikte sınıfa giren kedi, öğrencilerin maskotu haline geldi. Soğuk havada çocukların şefkatli ellerine sığınan kedi, çocuklarla derse girip teneffüse çıkıyor, yoklamaya katılıyor, neredeyse bir dakika bile öğrencilerden ayrı kalmıyor.

Öğrencilerden Mehmet ; "Kedimiz, arkadaşımızın yanına oturuyor ve arkadaşımızı çok seviyor derslere bizimle birlikte katılıyor. Hiç yaramazlık yapmıyor. Biz çok seviyoruz, kesimizde bizi çok seviyor" dedi.