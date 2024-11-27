Aksaray’da yoğun kar yağışının ardından soğuk havayla birlikte hayvanlar da yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Çarşı merkezinde yiyecek bulmakta zorlanan kuşları gören emekli öğretmenin buğday ve arpa alıp kuşları beslemesi yürekleri ısıttı.

Aksaray’da yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi 8 ile 10 derecelere kadar düşmesinin ardından olağan hayatta birçok aksamalar yaşanırken, hayvanlarında yiyecek bulması da bir hayli zorlaştı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında toplanan güvercinlerin soğuk havada yiyecek bulamadığını fark eden emekli öğretmen Caner Tekeli (66), arpa ve buğday alarak tekrar meydana geldi. Aldığı yem ile kuşları besleyen emekli öğretmen Tekeli, çarşıda işleri olduğunu, onları halledip evine giderken meydanda kuşların yiyecek arayışının dikkatini çektiğini anlatarak, "Normalde burada yem satan kardeşlerimiz olurdu, onlardan yem alıp sürekli kuşları besleyen vatandaşlarımız olurdu. Kuşların bu durumu birden dikkatimi çekti. Evime yaptığım alışverişten onlar da nasibini alsın diyerek aktardan onlara yem aldım. Her yer kar her yer betonken onların aç kalmasına gönlüm razı gelmedi, onları besledim" dedi.