Hava sıcaklığının önceki günlere göre hayli düştüğü Eskişehir’deki bir işlek caddede kartonlar üzerine yatan vatandaşın görüntüsü dikkat çekti.

Hava sıcaklığının önceki günlere göre hayli düştüğü Eskişehir’deki bir işlek caddede kartonlar üzerine yatan vatandaşın görüntüsü dikkat çekti.

Eskişehir’de hava sıcaklığı 17 dereceye kadar inerken soğuk hava kendini iyiden iyeye hissettiriyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde 14 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sebebi ile artık montlar giyilmeye başlanırken, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi’nde kaba inşaatı tamamlanan bir iş merkezi önünde bir vatandaşın soğuğa rağmen kartonların üzerinde yatması yürekleri sızlattı. Geceden beri aynı yerde yattığı tahmin edilen vatandaş, üzerindeki yıpranmış battaniye ile soğuktan korunmaya çalıştığı görüldü.