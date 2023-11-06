Zonguldak’ta Soğuksu ile Acılık semtlerini birbirine bağlayan tarihi Fevkani Köprüsü’nün bir ayağının yıkılmasının ardından gerçekleştirilen hafriyat temizleme çalışmaları sona erdi. Hafta sonu gerçekleştirilen beton döküm işlemleriyle, yolun kısa süre içerisinde tekrar ulaşıma açılması ve şehir trafiğinde önemli bir rahatlama sağlanması hedefleniyor.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre köprünün yıkım işlemleri 25 Aralık tarihine kadar tamamlanacak. Başkan Alan, Soğuksu’yu Acılık’a bağlayan yoldaki zeminin hassasiyetine dikkat çekerek, zeminin oturup sertleşmesinin ardından asfalt döküm işleminin yapılacağını ve bu sürecin yaklaşık 15 gün alacağını belirtti. Alan, "Soğuksu Acılık yumuşak bir zemin. Zeminin oturması sertleşmesi gerekiyor. Biz orasının zeminini bitirip asfaltı dökelim. 15 gün süre lazım" ifadelerini kullandı.

Aralık ayının 20-25’inci günlerine kadar tüm yıkım çalışmalarının tamamlanması ve bunun vatandaşlara herhangi bir yaşatmadan gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Fevkani Köprüsü’nün yıkımı ve bölgenin yeniden inşası çalışmaları aralıksız sürüyor.