Kış soğuklarının kendini hissettirdiği bugünlerde gerek havadaki nemin gerekse su tüketiminin azalması cildimizin normalden hızlı yıpranmasına ve yaşlanmasına neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Güneri, önemli uyarı ve önerilerde bulundu.İSTANBUL (İGFA)- Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Güneri, kış aylarıyla birlikte bazı cilt hastalıklarının ortaya çıktığını, özellikle ellerde ve dudaklarda egzamanın arttığını gözlemlediklerini belirterek, bazı yanlış yaşam alışkanlıkları da soğuk havalarda cilt hastalıklarının artmasına, cildin erken yaşlanmasına ve kişinin yaşam kalitesinin azalmasına neden olduğu gibi tedavi edilmediğinde bakteriyel enfeksiyonlara da yol açabildiğini söyledi.

Bazı basit ama etkili önlemlerle kış aylarında cilt sağlığını korumanın mümkün olduğunu belirten Dr. Funda Güneri, sıklıkla yapılan hataları ve alınabilecek etkili önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

ÇOK SICAK SU İLE DUŞ ALMAK

Kış soğuklarında banyo yaparken çok sıcak su tercih edilebiliyor ve banyoda uzun zaman geçirebildiğini kaydeden Dr. Güneri, "Ancak çok sıcak sudan kaçınmak, ılık suyla banyo yapmak ve süreyi en fazla 15 dakika ile sınırlamak gerekir. Çünkü çok sıcak su ile banyo yapmak cildi kurutup tahrişe neden olarak cilt sağlığına da zarar verebiliyor" dedi.

Kışın özellikle el yıkarken sık yapılan bazı hatalar, ellerde yara oluşumuna, egzamaya, cildin kurumasına ve kırışıklığın artmasına neden olabildiğini söyleyen Dr. Güneri, "Elleri gün içerisinde aşırı yıkamaktan kaçınmalı, çok sıcak suya ve deterjana maruz bırakmamalı, bulaşık yıkarken ince eldiven kullanmalı, güçlü kimyasallar içeren sabunlardan uzak durmalı, nemlendirici içerikli ve özellikle PH dengeli sabun kullanmalı, sabun ve deterjan kalıntılarının ciltte kalmaması çin mutlaka çok iyi durulamalı ve ardından mutlaka kurulamalısınız" dedi.

NEMLENDİRİCİ ALIRKEN KOKUSUNA VE AMBALAJINA ALDANMAK

Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Güneri, nemlendirici alırken özellikle ambalajına ve güzel kokusuna aldanılabildiğini belirterek, içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle; paraben, petrol türevleri, alkol, yapay kokular ve sentetik boyalar bulunan nemlendiriciler cilde fayda yerine ciddi zararlar verebildiğini belirten Güneri, "Uzun vadede alerjiden solunum problemlerine, cilt tahrişinden kansere dek ciddi hastalıklara neden olabilir" dedi.